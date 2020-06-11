«Мы верим, что дальнейшее сотрудничество между ЕС и Азербайджаном будет способствовать реализации национальных приоритетов нашей страны».

Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел, об этом на видео-телеконференции министров иностранных дел «Восточного партнерства» заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Продолжается реализация планов стратегического развития с целью ускорения диверсификации экономики Азербайджана, развития всех сфер и поддержки возрождения экономики в постпандемический период. Инфраструктура играет важную роль в удовлетворении потребностей экономики, и наши инвестиции завершаются созданием промышленных парков, особых экономических зон, принятием законов, финансовыми услугами и информационными технологиями. Нашими общими целями являются внедрение инноваций и высоких технологий. Всё это требует оказания повышенного внимания человеческому капиталу, образованию, подготовке профессиональных кадров, в частности, в сфере медицины, и мы призываем ЕС поддержать наши усилия», — подчеркнул министр.

Minval.az