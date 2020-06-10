

МЧС распространило новость о том, что в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об аварии легкового автомобиля марки «Москвич-412″в селе Сарван Сальянского района. В сообщении говорилось, что в результате аварии машина перевернулась и упала в канал, а находившиеся внутри люди — водитель и его пассажирка — погибли.

На место происшествия были вызваны спасательно-поисковые группы Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах и Муганьского регионального центра

С помощью сотрудников и техники регионального центра автомобиль был извлечен из канала, в нем были обнаружены тела водителя — жителя Баку Ахмедова Галиба Акбер оглу (1963 г.р.), и его пассажирки — жительницы Билясуварского района (точные личные данные погибшей пока что не установлены).

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