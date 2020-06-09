В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре были изучены поступившие материалы о нанесении крупного ущерба Открытому акционерному обществу «Агролизинг» Министерства сельского хозяйства в результате незаконных действий руководства ООО BMS AQRO, функционирующего в селе Агабейли Агджабединского района.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Следствием было установлено, что учредитель и директор указанного ООО Мулхазил Балакишиев, войдя в сговор с другими лицами, после выигрыша тендера, объявленного ОАО «Агролизинг» 24 июля 2014 года о покупке 5200 голов различных пород крупного рогатого скота, добился перевода денежных средств на сумму 3 млн 692 тыс.евро (по тому курсу – 3 млн 581 тыс.манатов), доставил в страну 3600 голов крупного рогатого скота по цене 2 млн 583 тыс.евро (по тому курсу 2 млн 505 тыс.манатов), согласно обязательству по договору, присвоив таким образом 1 млн 109 тыс.евро (по тому курсу 1 млн 76 тыс.манатов) от суммы, перечисленной ему ОАО.

М.Балакишиеву было предъявлено обвинение по статье 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) Уголовного кодекса, и в его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

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