Армения и Азербайджан договорились «разделить» радиочастоты на границе, сообщил министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян в понедельник в ходе обсуждения выполнения бюджета за 2019 год.

«При сотрудничестве с Международным союзом электросвязи в Женеве в 2019 году прошли три встречи с Азербайджаном», – цитирует «Спутник» Аршакяна.

По его словам, темой обсуждения стали проблемы, которые возникают с частотами на границе. До сих пор переговоры с Баку проходили безрезультатно, стороны не могли договориться, какие частоты будет использовать Армения, а какие – Азербайджан.

«Однако три последние встречи дали результат. Достигнута договоренность о 134 частотах», — сказал министр.

Международный союз электросвязи (International Telecommunication Union, ITU) — международная организация, определяющая рекомендации в области телекоммуникаций и радио, а также регулирующая вопросы международного использования радиочастот (распределение радиочастот по назначениям и по странам). Основан как Международный телеграфный союз в 1865 году, с 1947 года является специализированным учреждением ООН.

Minval.az