Воспламеняющиеся конструкции пассажирского автобуса «Temsa» загорелись в Сабунчинском районе Баку.
Как говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям, находящиеся вблизи автомобили защищены от пожара.
Пожар потушен.
Воспламеняющиеся конструкции пассажирского автобуса «Temsa» загорелись в Сабунчинском районе Баку.
Как говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям, находящиеся вблизи автомобили защищены от пожара.
Пожар потушен.
Дата: 2020/06/03 23:57
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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