Воспламеняющиеся конструкции пассажирского автобуса «Temsa» загорелись в Сабунчинском районе Баку.

Как говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям, находящиеся вблизи автомобили защищены от пожара.

Пожар потушен.

Minval.az