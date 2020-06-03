Стало известно, что Шамиль Гараев, задержанный в Балакяне несколько дней за незаконный оборот наркотиков, является сыном должностного лица.

Как сообщает АПА, Шамиль Гараев — сын представителя главы Исполнительной власти Балакянского района по селу Герекли Азера Гараева.

Шамиль Гараев был задержан несколько дней назад. У него были обнаружены и изъяты 26 свертков героина.

Шамиль Гараев в 2012 году был приговорен к 2 годам лишения свободы по статье 228.4 (ношение холодного оружия) Уголовного кодекса.

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