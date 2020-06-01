В Оперативное управление Южного территориального Главного таможенного управления поступила оперативная информация о том, что в двух грузовиках марки «Daf» (34AA941/34AA942 и 91D657-10/91D658-10) с кишмишем будет контрабандно переправлена крупная партия наркотиков из Исламской Республики Иран в Австрийскую Республику.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, на основании поступившей информации грузовики, за рулем которых находились граждане Ирана Мирзаеисаатлоу Акбар Парвиз и Абделыкхангхах Рамин Масхатлы, были задержаны на Билясуварском таможенном посту и досмотрены.

В устных показаниях водители сообщили, что в управляемых ими транспортных средствах нет предметов, не заявленных для таможенного контроля, в том числе наркотиков и психотропных веществ, но при проверке рентгеном в топливных баках была обнаружена жидкость, содержащая героин.

В грузовиках было обнаружено 281 кг 435 гр героина.

В связи с основательными подозрениями в совершении преступления водителями грузовиков они были задержаны в качестве подозреваемых, в их отношении выдвинуто обвинение по статьям 206.3.2, 234.4.1 и 234.4.3 УК Азербайджанской Республики.

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