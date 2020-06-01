Житель Агдама убил мать и сестру.

Как сообщает АПА, трагедия разыгралась в селе Алачадырлы Бардинского района.

Житель села Магсудлу Агдамского района Зейналлы Тогрул Муса оглу (1996 г.р.) во время семейного конфликта застрелил из охотничьего ружья свою мать Зейналову Назиру Гамид гызы (1979 г.р.). Свидетель убийства – 21-летняя сестра Т.Зейналлы Амина убежала из дома. Однако брат нашел ее в поселке Келентерли Бардинского района и застрелил из того же оружия.

Сотрудники отдела полиции Бардинского района ведут поиски скрывшегося убийцы, возбуждено уголовное дело.

***

В Бардинском районе совершены жестокие убийства.

Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Алачадырлы.

Мать и дочь были убиты из охотничьего ружья.

По факту ведется расследование в местной прокуратуре.

Minval.az