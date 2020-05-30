В Биласуварском районе на приграничной территории с Ираном произошел пожар.
Как передает Report, пожар был зафиксирован вдоль границы между двумя странами.
Сообщается, что причиной распространения огня стал сильный ветер.
На место происшествия прибыли техника и живая сила противопожарных частей Биласуварского и Зардабского районов.
В результате инцидента сгорело 10 гектаров кустарников и неубранного зерна.
Другие посевные участки были защищены от огня. Пожар потушен.
В настоящее время выясняются причины пожара.