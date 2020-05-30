Генпрокуратура распространила информацию о поножовщине в Барде, в ходе которой был ранен сотрудник полиции.

Согласно сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, на основании информации об избиении жителя села Гарадемирчи Бардинского района Джафаровой Вюсали ее братом Эльчином Джафаровым, 30 мая около 11:00 сотрудники полиции выехали на место происшествия.

Когда сотрудники полиции вошли во двор дома, Вюсаля Джафарова со своей малолетней дочерью Фатимой подошла к ним.

В это время Эльчин Джафаров, преследуя свою сестру с ножом в руке, нанес ей три удара ножом в область спины, а затем ударил ножом и сотрудника полиции Эшгина Мамедова, который, выполняя свой служебный долг.

Эльчин Джафаров был обезврежен другими сотрудниками полиции, пострадавшие доставлены в Бардинскую центральную районную больницу, где им оказана медицинская помощь.

По факту в Бардинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям УК 29, 120.1 (попытка умышленного убийства), 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 315.2 (применение насилия против представителей власти, опасного для жизни и здоровья).

Эльчин Джафаров привлечен к следствию в качестве подозреваемого в совершении преступления.

В ходе допроса с участием защитника он признался в совершенном преступлении.

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