В Гаджигабуле задержан наркоторговец по прозвищу «Юра».

Как сообщает АПА, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Гаджигабульского районного отделения полиции, задержаны лица, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков.

В ходе обыска при жителе села Реджбер, Ширалиеве Шахине Ширалы оглу (1989 г.р.) был обнаружен и изъят героин.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Ш.Ширалиев приобрел наркотики у ранее судимого по статьям УК 234.2, 93.1.4 и 226 жителя города Гаджигабул Акберова Юсифа Гасан оглу (1977 г.р.), известного в криминальном мире как «Юра». В момент задержания у Ю.Акберова был обнаружен и изъят героин.

По факту в Гаджигабульском районном отделении полиции проводится расследование.

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