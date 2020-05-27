В Баку произошла поножовщина.
Как передает Report, инцидент произошел на улице Ханлара Алекперова в Сураханинском районе.
Проживающий по данному адресу Исмайлов Фикрет Гусейнгулу оглу нанес своему сыну Исмайлову Джанали 2009 года рождения травмы кулаком и ножом.
Ребенок от полученных травм потерял сознание. Пострадавший был госпитализирован прибывшей машиной скорой помощи.
Согласно информации Главного управления полиции города Баку, правоохранители приступили к расследованию обстоятельств данного происшествия.