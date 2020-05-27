В Баку произошла поножовщина.

Как передает Report, инцидент произошел на улице Ханлара Алекперова в Сураханинском районе.

Проживающий по данному адресу Исмайлов Фикрет Гусейнгулу оглу нанес своему сыну Исмайлову Джанали 2009 года рождения травмы кулаком и ножом.

Ребенок от полученных травм потерял сознание. Пострадавший был госпитализирован прибывшей машиной скорой помощи.

Согласно информации Главного управления полиции города Баку, правоохранители приступили к расследованию обстоятельств данного происшествия.

Minval.az