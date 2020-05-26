В Барде обнаружено 70 кг непригодного к употреблению мяса.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, в ходе мероприятий проведенных сотрудниками отдела полиции Бардинского района, на территории села Диванлы задержан житель Тертерского района А.Ахмедов.

При досмотре управляемого  А.Ахмедовым автомобиля марки «Mersedes» обнаружено и изъято 70 кг мяса неизвестного происхождения.

Образцы мяса были переданы в лабораторию Агентства продовольственной безопасности для проведения  экспертизы.

Проводится расследование.

Minval.az