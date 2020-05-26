В Сумгайыте в результате столкновения легковых автомобилей Saipa и Opel погибли 4 военнослужащих.

Об этом АПА сообщили в Министерстве обороны.

Как сообщили в TƏBİB, в результате аварии кроме 4 военнослужащих погибло и 1 гражданское лицо.

Отмечается, что один из пострадавших в тяжелом состоянии, состояние другого оценивается как средней степени тяжести.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана распространило информацию в связи с ДТП в Сумгайыте.

Как сообщает АПА со ссылкой на МЧС, на горячую линию «112» министества поступила информация о том, что в городе Сумгайыт столкнулись легковые автомобили Saipa и Opel. Прибывшие на место происшествия спасатели Сумгайытского регионального центра МЧС извлекли из деформированного автомобиля Saipa тела 4 человек, и 1 человека, получившего различные травмы.

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На дороге Баку-Шамахы произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает АПА, ДТП произошло в поселке Мушвигабад. Столкнулись автомобили марок Saipa и Opel. В результате 5 человек погибли, два человека получили тяжелые травмы. Пострадавшие — Алиев Рамиль Гюльхасан оглу (1984 г.р.) и Мусазаде Азер Мурват оглу (1991 г.р.).

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов. Все погибшие – водитель и пассажиры легкового автомобиля марки Saipa.



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