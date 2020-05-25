Завершились широкомасштабные оперативно-тактические учения азербайджанской армии, проведенные в соответствии с планом боевой подготовки войск на 2020 год, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

На учениях основное внимание было уделено повышению уровня профессионализма личного состава и органов военного управления, а также практическому применению боевой техники и других военных средств. Войска полностью достигли поставленных целей в ходе учений. Личный состав накопил практический опыт и навыки ведения боевых действий, а также продемонстрировал реальные способности в полевых условиях.

Армия приступила к широкомасштабным оперативно-тактическим учениям 18 мая.

В ходе учений были отработаны вопросы боевой готовности, планирования и всестороннего обеспечения операций, взаимодействия органов управления различных видов и родов войск, а также проверены огневые и маневренные возможности созданных по условиям учений ударных группировок.

В учениях участвовали до 10 000 военнослужащих личного состава, около 120 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиац

Minval.az