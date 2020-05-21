Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом, произошедшим в «Цыганском квартале» Евлаха между полицией и местными жителями, пытавшимися нарушить требования карантинного режима.

Как сообщил в ответ на запрос АПА начальник пресс-службы Министерства внутренних дел, полковник полиции Эхсан Захидов, жители квартала забросали камнями сотрудников полиции, призывавших их не нарушать общественный порядок, в результате один из сотрудников полиции был ранен в голову:

«В связи с этим фактом в Евлахской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям УК 221 (хулиганство) и 315 (оказание сопротивления или применение силы против представителя власти). В результате оперативных мероприятий задержаны 20 человек, пытавшиеся провести акцию, нарушив общественный порядок. В настоящее время рассматриваются вопросы ответственности этих лиц. В зависимости от результатов расследования инциденту будет дана правовая оценка. А по начатому уголовному делу уже арестован и привлечен к ответственности один человек».

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