В городе Евлах нарушившие режим карантина жители «Цыганского квартала» ранили полицейского.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, инцидент произошел на городской улице, именуемой «Цыганский квартал».

Группа жильцов улицы постаралась провести акцию протеста в нарушение карантинного режима, во время которого одного из сотрудников Евлахского РОП, охранявшего общественный порядок, закидали камнями.

В связи с инцидентом в Евлахской районной прокуратуре ведется разбирательство.

В Евлахском районе в последние дни зафиксировано 80 случаев заражения COVİD-19, из них 53 являются жильцами «Цыганского квартала». В связи с этим квартал находится под наблюдением полиции и военнослужащих внутренних войск.

Minval.az