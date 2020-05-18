В Баку раскрыто преступление, причем сам преступник «помог» раскрыть его.

Как передает Report, Гаджиев Алгайыт Гюльага оглу 1983 г.р. несколько дней назад украл 36 тыс. долларов США из автомобиля в Насиминском районе.

Убегая с места происшествия, он упал и сломал ногу.

Перетерпев несколько дней и поняв, что боль в ноге не унимается, А.Гаджиев обратился в больницу. Медперсонал насторожило подозрительное поведение мужчины, из-за чего они обратились в правоохранительные органы.

Прибывшая в больницу полиция задержала А.Гаджиева. На допросе он признался в совершенном преступлении.

По факту ведется разбирательство.

Minval.az