В Наримановском районе на ул. Табриз в здании, где находится детская стомотология, рухнул балкон на 3-м этаже.
Как передает Qafqazinfo, случай произошел около 12:00. Рухнувший балкон также обрушил балконы на втором и первом этажах.
В Наримановском районе на ул. Табриз в здании, где находится детская стомотология, рухнул балкон на 3-м этаже.
Как передает Qafqazinfo, случай произошел около 12:00. Рухнувший балкон также обрушил балконы на втором и первом этажах.
Дата: 2020/05/16 20:39
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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