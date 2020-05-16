В Наримановском районе на ул. Табриз в здании, где находится детская стомотология, рухнул балкон на 3-м этаже.

Как передает Qafqazinfo, случай произошел около 12:00. Рухнувший балкон также обрушил балконы на втором и первом этажах.

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