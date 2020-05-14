Сегодня вечером проливные дожди вызвали селевые потоки на территории Исмаиллинского района.

Как сообщает АПА, после проливных дождей, которые шли несколько часов подряд, селевой поток, начавшийся с гор, затруднил транспортное движение на участке дороги Шамахы-Муганлы-Исмаиллы, проходящем по территории сёл Дияллы и Талыстан.

Водооткачивающие устройства на магистрали заполнились глиной, поэтому дорогу затопило селевым потоком. В результате сотни автомобилей, ехавших в направлении Баку-Шамахы-Исмаиллы-Габала-Шеки и в обратном направлении, застряли в пути.

В настоящее время на территорию привлечена дорожно-эксплуатационная техника Исмаиллинского района, принимаются меры по открытию дороги и возобновлению транспортного движения.

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