В Баку 24-летняя девушка умерла во время пластической операци..

Как передает Qafqazinfo, инцидент произошел 11 мая в клинике Baku Medical Plaza. Тарана Мусазаде 1996 года рождения обратилась в клинику из-за недовольства своим внешним видом. В ходе проведения пластической операции девушка скончалась.

Правоохранительные органы провели осмотр тела, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Согласно информации, Т.Мусазаде ранее уже перенесла 2 пластические операции.

По факту в районной прокуратуре проводится расследование.

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