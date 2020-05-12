За последние дни был предотвращен ввоз на территорию Азербайджана из Ирана 55 килограммов 360 граммов наркотических веществ.

Как сообщили в ГПС,10 мая пограничники заставы близ села Оруджмехелле Астаринского района выявили попытку нарушения госграницы, во время осмотра территории была обнаружена сумка, в которой находились 3 свертка с 4900 гр.марихуаны, 3450 гр.героина, 1550 гр.опиума, 2 кг метамфетамина, 3800 таблетками «Метадон -40».

Также недалеко от села Пяликяш Астаринского района было обнаружено 5,56 кг вещества, похожего на героин. Примерно 38 кг наркотиков обнаружили пограничники недалеко от села Ахмедли Бейлаганского района.

По фактам ведется расследование.

Minval.az