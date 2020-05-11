В Губе два автомобиля, пытавшиеся проехать через реку, оказались под селевыми потоками.

Как сообщает АПА, инцидент произошел в горном селе Ерфи. Автомобили «Нива» и «УАЗ», пытавшиеся проехать через реку Велвелечай, оказались под селевыми потоками. Транспортные средства извлечены из воды.

Как сообщили в Комиссии по чрезвычайным ситуациям Губинского района, в последние дни в результате дождей и повышения уровня воды в реках селевые потоки разрушили мосты в трех различных селах района. В настоящее время ведутся работы по устранению повреждений и ремонту мостов.

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