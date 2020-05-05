В Барде произошел несчастный случай.

Как сообщает Report, трагедия отмечена в селе Челебиляр.

Житель Барды Селимзаде Халиг Шемистан оглу 2017 г.р. погиб, упав в колодец.

Факт расследуется районной прокуратурой.

Minval.az