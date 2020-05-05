В Барде произошел несчастный случай.
Как сообщает Report, трагедия отмечена в селе Челебиляр.
Житель Барды Селимзаде Халиг Шемистан оглу 2017 г.р. погиб, упав в колодец.
Факт расследуется районной прокуратурой.
В Барде произошел несчастный случай.
Как сообщает Report, трагедия отмечена в селе Челебиляр.
Житель Барды Селимзаде Халиг Шемистан оглу 2017 г.р. погиб, упав в колодец.
Факт расследуется районной прокуратурой.
Дата: 2020/05/05 20:55
Раздел: Азербайджан, Происшествия
Просмотров:
45
Оглашена повестка заседания Милли Меджлиса на восьмое мая Как сообщает во вторник Trend, в повестку вошло 18 вопросов.
В Санкт-Петербурге при реставрации памятника Николаю Чернышевскому специалисты выяснили, что площадь перед памятником выложена старинными могильными плитами.
В период коронавируса сложилось такое впечатление что как будто все террористы и сепаратисты в Сирии, в Нагорном
Граждане Азербайджана, пребывающие за границей, в скором времени будут возвращены в страну чартерными рейсами.
Вопрос открытия бакинского метро находится на повестке дня, обсуждается, но все зависит от ситуации.
В настоящее время обсуждается применение штрафов за неношение гражданами медицинских масок в общественном транспорте.
«Если ситуация будет ухудшаться, карантинный режим будет ужесточен в региональном и более широком масштабе».
На этой неделе будет известно, откроются ли с 11 мая торговые центры в Баку, однако нынешняя статистика
«Решение о гражданах старше 65 лет будет зависеть от ситуации до 11 мая.