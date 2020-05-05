Вашингтон намерен закупить системы вооружения, которые разрабатывают и уже применяют страны «бывшего СССР или Восточного блока», передает телеканал RT со ссылкой на заявку управления Армии США по работе с подрядными организациями в Рок-Айленде.

Это необходимо американскому Минобороны и другим ведомствам, а также иностранным союзникам Соединенных Штатов для «проведения испытаний и учений, а также боевого применения», отмечает СМИ.

Согласно заявке, с текстом которой ознакомился RT, американское управление по работе с подрядными организациями хочет заключить пятилетнее соглашение с несколькими поставщиками на приобретение и доставку боеприпасов и систем вооружения в места дислокации как в континентальной части США, так и за ее пределами. Сроки поставки не сообщаются.

Minval.az