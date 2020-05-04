В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом. ДТП произошло сегодня на автомобильной дороге Агсу-Кюрдамир-Имишли на территории села Сор-Сор Кюрдамирского района, передает АПА.

Автомобиль марки Mercedes, управляемый жителем Имишлинского района Аббасом Керим оглу Керимовым (1966 г.р.), столкнулся с автомобилем марки Nissan, управляемым жителем Кюрдамирского района Джейхуном Сабир оглу Пириевым (1983 г.р.).

В результате 5 человека погибли, 6 человека получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

В результате аварии погибли 54-летняя Мехпара Керим гызы Керимова, 46-летняя Айгюн Керим гызы Керимова, 12-летний Горхмаз Аббас оглу Керимов и Айлин Натиг гызы Гасанова.

Дж.Пириев, 34-летняя Шафа Вагиф гызы Пириева, Джейхун Сабир оглу Пириев, Рейхан Керимгызы Керимова, Аббас Керим оглы Керимов, Арзу Исраил гызы Хатамова были госпитализированы. 2-летний Сабир Джейхун оглу Пириев находится в тяжелом состоянии.

Ведется расследование.

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