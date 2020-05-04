В городе Лиман в картонной коробке найдена 7-дневная девочка.

Ребенка нашел на ул. Мирзы Алекпера Сабира местный житель Джамал Кязымов, который отправлял скот на выпас. Около нежилого дома у железной дороги его внимание привлекла картонная коробка, в которой он обнаружил ребенка.

Мужчина забрал девочку домой и позвонил на горячую линию «102» Министерства внутренних дел. Ребенок был доставлен в Лянкяранскую ЦРБ и помещен в кювез из-за низкой температуры.

В настоящее время температура ребенка пришла в норму. Травм у новорожденной не обнаружено.

Полиция приступила у поискам родителей ребенка.

Minval.az