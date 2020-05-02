В результате оперативных мероприятий Службой государственной безопасности (СГБ) предотвращена попытка контрабанды крупной партии наркотиков и психотропных веществ из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

Как сообщили в СГБ, в результате проведенных мероприятий гражданин Азербайджанской Республики Исмаилов Исрафил Юрий оглу был задержан на территории села Гюльмамедли Джалилабадского района по подозрению в незаконном приобретении, перевозке и контрабанде психотропных веществ и наркотиков с целью продажи, в ходе обыска при нем и в его мотоцикле была обнаружена и изъята крупная партия наркотиков – 15 кг 346 гр героина и 962,1 гр психотропного вещества метамфетамина.

По факту в СГБ возбуждено уголовное дело по статьям УК 206.3.2 (контрабанда наркотиков и психотропных веществ группой лиц по предварительному сговору), 234.4.1 и 234.4.3 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и продажа группой лиц по предварительному сговору крупной партии наркотиков и психотропных веществ), И.Исмаилов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

Оперативно-следственные мероприятия по выявлению других участников этих преступлений продолжаются.

Minval.az