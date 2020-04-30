В Абшеронском районе произошло убийство.

Как сообщает АПА, трагедия произошла в поселке Гобу.

Житель поселка Анар Бакиров (1991 г.р.) в результате семейного конфликта убил свою жену Лейлу Бакирову (1993 г.р.), нанеся ей многочисленные ножевые ранения и перерезав ей горло.

Как сообщил старший прокурор пресс-службы Генпрокуратуры Кянан Зейналов, были установлены основания для подозрения, что Анар Бекиров (1991 г.р.) убил свою жену Лейлу Бекирову (1993 г.р.) на почве ревности.

По факту в прокуратуре Абшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК, Бекиров задержан.

Следствие продолжается.

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