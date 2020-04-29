В Ярдымлы задержаны наркоторговцы.

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате операции, проведенной сотрудниками Ярдымлинского районного отделения полиции на основании полученной информации, по подозрению в незаконном обороте наркотиков жители села Гавран – Джебраил Юсибов и Замин Ибрагимов были задержаны на 11-м километре дороги Ярдымлы-Деман-Арвана в автомобиле марки «ВАЗ 2106», за рулем которого находился З.Ибрагимов и доставлены в отделение.

При осмотре салона автомобиля было обнаружено более 16 кг наркотиков, в том числе более 7 кг героина, 6 кг 720 гр высушенной марихуаны, 1 кг 885 гр опиума, 614 гр психотропного вещества метамфетамина, а также пистолет марки «Baretta A6», 2 магазина и 20 патронов к нему.

В ходе расследования было установлено, что эти лица по указанию гражданина Ирана, личность которого следствию еще не известна, приняли в Ярдымлинском районе перевезенную на территорию Азербайджана крупную партию наркотиков, психотропных веществ и боеприпасов. Затем Дж.Юсибов и З.Ибрагимов спрятали наркотики в заранее условленном месте на территории Ярдымлинского района.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК. З.Ибрагимов и Дж.Юсибов задержаны и переданы следствию. Необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Minval.az