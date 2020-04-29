Задержан человек, который в Низаминском районе столицы ходил по домам, представлялся работником Министерства здравоохранения и требовал от жителей деньги для проведения дезинфекции.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе операции, проведенной на основании многочисленных жалоб жителей района, поступивших в 24-е отделение Управления полиции Низаминского районна, задержан житель Джалилабадского района Васиф Уршанов.

В своих показаниях он отметил, что посетил более 30 квартир в Низаминском районе, где требовал деньги от жителей для проведения дезинфекционных работ. Гражданам, которые отказывались платить, он говорил, что Министерство здравоохранения оштрафует их на 28 манатов. При обыске Васифа Уршанова также был обнаружен блокнот, где были указаны адреса домов, по которым он ходил.

В ходе расследования было установлено, что в отделе полиции Джалилабадсколго района в отношении Васифа Уршанова на производстве находится уголовное дело по статьям 177.2.3 и 234.1 Уголовного кодекса.

Расследование продолжается. Граждане, пострадавшие от действий Васифа Уршанова, могут сообщить об этом в территориальные управления, отделы и отделения полиции, а также в колл-центр МВД «102».

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