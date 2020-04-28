Обнародована статистика чрезвычайных происшествий, произошедших в этом году в Азербайджане.

Как говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в I квартале 2020 года на территории республики произошло 4040 природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, что на 2000 происшествий или на 98% больше по сравнению с I кварталом прошлого года. В результате произошедших техногенных и природных чрезвычайных ситуаций погибли 16, пострадали 55 человек. Спасатели министерства спасли 7, эвакуировали 262 человек.

В сообщении говорится, что время пожаров, произошедших в I квартале этого года, погибли 16, получили травмы 37 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших при пожарах уменьшилось на 13 человек или на 45%, число пострадавших уменьшилось на 12 человек или на 24%.

За I квартал 2020 года на территории республики произошло 13 взрывов, что на 10 происшествий или на 43% меньше по сравнению с I кварталом 2019 года.

В результате взрывов получили травмы 18 человек.

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