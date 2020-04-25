Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение по кредитным льготам в банковском секторе с учетом рекомендаций Совета финансовой стабильности.

Данное решение синхронизировано с соответствующими мерами, предусмотренными в распоряжении Кабинета министров Азербайджана, а также предусматривает более широкие направления, в том числе вопросы, связанные с реструктуризацией ипотечных кредитов физических лиц, выданных за счет средств Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда Азербайджана, реструктуризацией бизнес-кредитов, выданных за счет средств государственных фондов, а также поддержки участников страхового рынка и рынка капитала, передает Тренд.

Отмечается, что в целях поддержки отраслей экономики и предпринимателей, пострадавших от пандемии, в Азербайджане будет обеспечена возможность реструктуризации кредитов, выданных кредитными организациями субъектам частного бизнеса, в том числе физическим лицам, занимающимся предпринимательством, с первого марта 2020 года, качество которых удовлетворительное, а проценты по кредитам будут субсидироваться государством. Срок данных кредитов может быть увеличен банками на основе обращения предпринимателей и взаимного соглашения. В таком случае качество кредита не ухудшится до 30 сентября 2020 года независимо от финансового состояния заемщика и реструктуризации кредита.

В то же время, предусматривается создание возможностей реструктуризации кредитов бизнес-назначения, которые на первое марта 2020 года имеют удовлетворительное качество и выданы за счет средств государственных фондов. В результате этой меры из средств Фонда развития предпринимательства выделен один миллиард манатов на предоставление льгот около 10 тысячам должников по бизнес-кредитам.

Для поддержки физических лиц (не занимающихся предпринимательской деятельностью) будут созданы возможности реструктуризации ипотечных кредитов, выданных за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана. В результате этих мер, у 23 тысяч заемщиков появится возможность воспользоваться реструктуризацией общим объемом до 1,1 миллиарда манатов. Кредиты будут реструктуризованы на основе обращения заемщиков. Если реструктуризация таких кредитов, выданных до первого марта 2020 года и имеющих удовлетворительное качество, будет проведена до 30 сентября 2020 года, то их качество не ухудшится.

Minval.az