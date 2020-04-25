Медицинское сообщество раскритиковало слова президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус можно лечить светом, теплом и инъекциями дезинфицирующих средств. Об этом сообщило издание The Hill.

Ранее на брифинге представитель Белого дома заявил об исследованиях, которые показывают, что отбеливатель в течение пяти минут может убить вирус в слюне, а изопропанол делает это еще быстрее. Также сообщалось, что вирус слабеет под лучами солнца и в тепле.

Трампа заинтересовали эти выводы и он предложил выяснить, есть ли способ, с помощью которого свет и тепло можно использовать для лечения COVID-19. Например, «поставлять свет внутрь человека», через кожу или другим способом.

Также он рассуждал насчет возможности применения дезинфицирующих средств в виде инъекции или каким-либо другим способом внутрь.

Медики отреагировали на подобные высказывания, напомнив, что средства дезинфекции крайне опасны, если их употреблять внутрь или вдыхать. Они могут вызвать реакцию при соприкосновении с кожей.

Употребление внутрь или введение таких средств с помощью инъекций не только смертельно опасно, но и едва ли эффективно для борьбы с COVID-19.

Также специалисты подтвердили, что действительно есть исследования, подтверждающие, губительное действие солнечного света на вирусы. Однако точно не изучено, сколько времени должно пройти.

Кроме того, после заражения никакие объемы ультрафиолета, воздействующего на кожу, не смогут убить вирус внутри организма.

Сам Трамп объяснил, что днем ранее он с сарказмом предложил рассмотреть свет, тепло и дезинфицирующие средства как способ потенциального лечения коронавируса.

«Я с сарказмом задавал вопрос журналистам вроде вас, чтобы посмотреть, что произойдет», − утверждает американский лидер.

Minval.az