Кандидат в президенты США от Демократической партии бывший вице-президент Джо Байден призвал американцев не пить отбеливатель. Об этом он написал в Twitter.

«Поверить не могу, что должен такое говорить, но, пожалуйста, не пейте отбеливатель», − предостерег политик.

Ранее представитель Белого дома сказал на брифинге, что отбеливатель за пять минут может убить коронавирус в слюне. Также он добавил, что COVID-19 слабеет под лучами солнца и в тепле.

Президент США Дональд Трамп предположил, что вирус можно побороть, если ввести антисептики внутривенно или употребить другим способом.

Позже американский лидер заявил, что с сарказмом предложил подобный способ потенциального лечения коронавируса.

Minval.az