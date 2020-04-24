Задержаны граждане Болгарии Стойчев Мариан Николов и Младенов Владислав Цветанов, подозреваемые в совершении киберпреступления против банковского сектора Азербайджана.

Как сообщили в МВД, во время расследования было установлено, что указанные лица, используя специальные устройства, микросхемы и другие средства, взламывали различные банкоматы на территории столицы.

В своих показаниях они сказали, что после получения полной информации о карте, они намеревались переводить деньги со счетов на счета, открытые на основе поддельных документов в иностранных банках совместно с другими членами организованной преступной группировки в европейских странах.

Однако благодаря профессионализму сотрудников Управления по борьбе с организованной преступностью МВД преступление удалось вовремя предотвратить.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 272.3, 177.2.3-1 и 177.2.1 УК АР (кража, совершенная группой лиц с использованием электронных носителей данных и информационных технологий, незаконное завладение компьютерной информацией), в отношении Стойчева и Младенова избрана мера пресечения в виде ареста.

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