Глашатай тайных мыслей Кремля, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предрек возрождение СССР в ближайшее десятилетие.

«Наступает десятилетие России. Китай будет задыхаться в борьбе с США, и будет побеждать США… Ложиться русская карта, ибо два гиганта будут пытаться побороть друг друга», — заявил Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на пропагандистском телеканале «Россия 1».

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Он предрек и выход из Евросоюза вслед за Британией Испании, Португалии и Италии. Жириновский также заявил, что после этого страны Восточной Европы якобы сами попросятся в новый СССР. «Все снова к нам поползут! Мы восстановим границы СССР, но не союз республик! А на правах областей, краев. Они попросятся! Мы никого не будем принуждать, мы будем ждать… Наше время наступает!», — важно заявил Жириновский.

Он также припомнил Вторую мировую войну и обвинил Германию в том, что она после поражения «стала мешать развитию» России.

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