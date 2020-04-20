Разведчики, как известно, бывшими не бывают. И даже уйдя из профессии, сохраняют свои профессиональные навыки, в том числе, вернее, прежде всего не оговариваться, не проговариваться и не раскрывать карты раньше времени.

Президент РФ тоже бывший разведчик, чего он сам не только не скрывает, а как раз наоборот. Только вот на днях Владимир Владимирович совсем не профессионально разоткровенничался на такую обсуждаемую тему, как ностальгия по советскому прошлому. И в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1″ заявил: страхи перед возрождением СССР в постсоветских странах постепенно преодолеваются, так как объединение усилий идет на пользу всем. «Надо прямо об этом сказать: преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий [идет] на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно», — рассуждал президент РФ, по мнению которого, все участники интеграционных процессов на постсоветском пространстве чувствуют эти преимущества, и вообще везде в мире страны пытаются повысить уровень своей конкурентоспособности за счет объединения усилий, так что «для республик бывшего Советского Союза это — абсолютно естественное дело». Чем выдал целую серию откровений в одном флаконе.

Прежде всего, президент России, скажем так, направляет аудитории вполне понятный месседж: Кремль намерен и дальше продвигать интеграцию на постсоветском пространстве, «объединять усилия» и т.д. — вплоть до создания единого государства. Теперь, по убеждению Владимира Владимировича, дело за малым — вот пусть в республиках поверят, что восстановление СССР — это не страшно, распрощаются с разного рода «фобиями» — и все будет прекрасно. Даже в российских новостях путинский «спич» шел под понятным заголовком: «Путин призвал постсоветские республики к объединению».

После такого откровения самое время поинтересоваться у адептов «секты самого вкусного пломбира»: они все еще уверены, что за ностальгическими прихлюпываниями по тому самому пломбиру, «Докторской» колбасе и газировке из автоматов не стоит ну абсолютно никакой политики и это не «пиар-кампания» для продвижения проекта, конечная цель которого — уничтожение независимости бывших союзных республик? Впрочем, вряд ли от них можно дождаться вразумительного и честного ответа. Важно другое. Владимир Владимирович, как бы это повежливее, имеет дело не с «фобиями», а с вполне понятным историческим опытом. Который «в поле», то есть на постсоветском пространстве, еще не забыли и вряд ли в обозримом будущем забудут. А он, этот опыт, включает не только сусальный фонтан на ВДНХ, но и десятки лет беззастенчивого колониального грабежа, репрессии, в том числе против национальной интеллигенции, массовые депортации, «голодный геноцид», перекройку границ…Наконец, постсоветские государства за три десятка лет без московского «начальства» над головой уже получили предостаточно и другого опыта — уже независимого. Так что на постсоветском пространстве есть что с чем сравнить. Неслучайно, что в этих самых «интеграционных проектах» участвуют далеко не все страны постсоветского пространства. Так что небезынтересно было бы уточнить, имел ли в виду Владимир Владимирович только те новые независимые государства, которые сегодня участвуют в «интеграционных проектах» вроде ЕАЭС и ОДКБ или же его «интеграционные мечты» распространяются еще и на Азербайджан, участвующий в Движении неприсоединения, Грузию и Украину, которые намерены вступать в НАТО и ЕС, и на страны Балтии, которые туда уже вступили и выходить не собираются. Сегодня даже в тех странах, которые участвуют в российских интеграционных проектах, тоже нарастают центробежные тенденции — достаточно вспомнить «нефтяной спор» РФ с Беларусью, непростые отношения с Казахстаном и т.д. Наконец, нарастают социальные и экономические проблемы в самой России, которая явно теряет привлекательность в качестве «интеграционного ядра».

И что же — обо всем этом Владимир Владимирович честно не в курсе? Ему не доложили? Он перепутал чужие «фобии» с собственными фантомно-державными настроениями? Или уверен, что сразит аудиторию постсоветских стран своим красноречием?

Здесь, честно говоря, трудно удержаться от неполиткорректной иронии и хрестоматийных сравнений с алкоголиком-мужем, от которого, устав от вечных пьянок и побоев, уходит жена, а он, спотыкаясь о пустые бутылки, вопит: «Да кому ты нужна, кроме меня! Подожди, еще на коленях приползешь и будешь умолять, чтобы я тебя обратно пустил!», а в конце: «Ну не уходи!!!!!!» А если серьезно, то кремлевские пропагандисты могут, конечно, вопить во все официальные рупора, как матушка-Россия исключительно по доброте душевной и из чувства политического альтруизма «поднимала с колен» бывшие республики и способствовала их развитию. Только вот на деле нет сомнений: вся история пребывания в едином государстве, будь то Российская империя или СССР, все то, что Путин красиво именует «объединением усилий», на самом деле было беззастенчивым колониальным грабежом в интересах «центра». И сегодня, на фоне нарастающих социальных и экономических проблем, российские власти, судя по всему, решили «подпитаться» за счет бывших союзных республик. А заодно и укрепит собственный имидж за счет лавров «собирателей земель».

Но… что именно в планах Путина? Просто поговорить на привлекательную тему и поддержать свой рейтинг, пикирующий синхронно с рублем, разговорами в стиле «вот еще немного — и мы восстановим СССР»? Или же Владимир Путин на полном серьезе готов «продвинуть интеграцию»? Но как? Он рассчитывает «приманить» республики лежалой «морковкой» с советским «знаком качества»? Или же «продвигать интеграцию» Россия собирается другими методами — примерно теми же, как в конце восьмидесятых-начале девяностых республики пытались удержать в СССР? И теми, с помощью которых их наказывали за слишком серьезное отношение к собственной независимости? Если кто забыл, в Азербайджане в этот список входят и трагедия 20 января 1990 года, и соучастие российского 366-го полка в Ходжалинском геноциде, и регулярные российские военные подразделения, воевавшие на стороне Армении. Тем более весьма информативны примеры Грузии и Украины.

Только вот уже пример «крымнаша» должен был показать Кремлю: время благодушия в отношении Кремля на мировой арене закончилось. И теперь за державно-фантомные настроения придется платить куда более высокую цену, чем это предполагали и предполагают многие в Кремле. И спрашивать эту цену будут не только в постсоветских столицах.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az