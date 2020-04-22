Решением Исмаиллинского районного суда Азербайджана арестован 45-летний мужчина, подозреваемый в развращении родной дочери.

Как сообщили изданию 1News в суде, он арестован на 3 месяца (на период следствия).

Следствием установлено, что с июня 2019 года по апрель 2020 года 45-летний мужчина (его имя не называется в интересах следствия) предпринимал насильственные развратные действия в отношении своей родной дочери (2005 года рождения). Дома никто не знал об этом, так как бывшая жена мужчины, с которой он разошелся несколько лет назад, отказалась от детей, их (помимо дочки есть и младший брат) воспитывал отец.

После того как девушка наконец решилась пожаловаться на отца-педофила в полицию, отдел полиции Исмаиллинского района Азербайджана возбудил по факту уголовное дело по статье 153.3 («Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего шестнадцатилетнего возраста, лицом, ответственным за его воспитание») Уголовного кодекса АР.

Дело находится на контроле Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, пострадавшей оказывается психологическая помощь.

Отметим, что статья 153 предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.

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