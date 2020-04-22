Кабинет Министров Украины на заседании 22 апреля продлил введенный в стране из-за эпидемии коронавируса карантин до 11 мая, передает gordonua.com.

Кабмин внес изменения в постановление №211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» от 11 марта.

«Предусматривается продление срока действия карантина до 11 мая 2020 года, но вместе с тем предлагается разрешить перевозку в городском транспорте лиц, которые выявили желание быть донорами крови, потому что у нас сложилась напряженная ситуация с запасами крови», – сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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