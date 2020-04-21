В Азербайджане выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Согласно информации, 74 больных вылечились. Образцы анализа, взятые для выявления COVID-19 у гражданина 1963 года рождения, страдающего сахарным диабетом, гипотиреозом и хроническими заболеваниями почек, оказались положительными. Несмотря на усилия врачей, он скончался.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1480 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 865 человек вылечились, 20 человек умерли, 595 человек продолжают лечение в больницах особого режима.

За истекший период было проведено 102.764 тестов на коронавирус.

Minval.az