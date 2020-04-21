В Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД поступила информация об продаже в аптеках поддельного спирта, содержащего токсичный метил, изопропил и другие вещества, используемые в промышленности.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате неотложной операции, проведенной с целью выявления лиц, занимавшихся этим, были арестованы и переданы следствию жители столицы Ален Магеррамов и Рамиль Гусейнов.

Было установлено, что указанные лица в цехе на территории Хатаинского района города Баку использовали оборудование для изготовления 95% медицинских антисептических растворов, разливали метиловый и изопропиловый спирт в тары, приклеивая этикетку «медицинский 95%-й спирт». Задержанные признались, что сбывали контрафактную продукцию в различные аптеки в Баку.

В ходе осмотра цеха сотрудники полиции обнаружили и изъяли 672 литровых бутылок, 420 100-мл.бутылок, другие вещественные доказательства.

Следствие продолжается.



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