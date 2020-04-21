Стоимость нефти марки Azeri Light (CIF) на мировых рынках снизилась.
Так, стоимость 1 барреля азербайджанской нефти снизилась на 0,85 доллара США и составила 21,3 доллара.
Стоимость нефти марки Azeri Light (CIF) на мировых рынках снизилась.
Так, стоимость 1 барреля азербайджанской нефти снизилась на 0,85 доллара США и составила 21,3 доллара.
Дата: 2020/04/21 10:24
Раздел: Новость
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