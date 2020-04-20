Министерство обороны Беларуси ответило на петицию, в которой свыше семи тысяч граждан потребовали отменить военный парад, запланированный в Минске на 9 мая по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет Tut.by.

В ведомстве подчеркнули, что вопреки эпидемии коронавируса в республике, власти не будут отменять парад и репетиции, поскольку они являются частью боевой подготовки армии.

«Складывающаяся в настоящий момент в Беларуси эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки. (…) В ходе тренировок личный состав совершенствует навыки, в том числе вождения и обслуживания закрепленной за ним техники, повышает профессиональное мастерство», — пояснили в Минобороны отказ отменять торжественные мероприятия.

Там отметили, что во время подготовки к параду медслужба Вооруженных сил выполняет «комплекс противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий» для противодействия распространению коронавируса.

«Для Беларусивоенные парады это дань героизму и стойкости нашего народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал республику из руин. Это также традиция, символизирующая готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства», — резюмировали в оборонном ведомстве.

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