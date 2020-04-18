В деле задержанного по подозрению в работе на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова нет доказательств того, что якобы на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова готовилось покушение.

Об этом в эфире Свободы слова с Савиком Шустером сказал замначальника Главного управления СБУ Виталий Маяков.

— По поводу других лиц, на которых готовились покушения… Я, как следователь, оперирую доказательствами. В отношение Осмаева (Адам Осмаев, выходец из Чечни, доброволец одного из украинских батальонов, которого в РФ подозревают в подготовке покушении на Владимира Путина, — ред.) была поставлена задача, установлены определенные сроки, оплачен аванс за убийство. По поводу других лиц конкретные задачи на этот момент не ставились, и говорить о том, что готовились эти действия, доказательства на это время не собраны, — сказал Маяков.

Ранее заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что подозреваемый в госизмене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова.

Minval.az