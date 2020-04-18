В Баку задержали автохулигана, который, находясь под воздействием наркотиков, угнал автомобиль и помял чужие автомобили.
Им оказался ранее судимый житель столицы Рамазан Агабеков.
В Баку задержали автохулигана, который, находясь под воздействием наркотиков, угнал автомобиль и помял чужие автомобили.
Им оказался ранее судимый житель столицы Рамазан Агабеков.
Дата: 2020/04/18 12:30
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь, Происшествия
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