В Тбилиси призывают российский МИД воздержаться от «распространения дезинформации» по поводу деятельности лаборатории Лугара (действующий близ Тбилиси исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара).

Как заявил в пятницу журналистам официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди, российская сторона вместо сотрудничества в глобальной борьбе с коронавирусом COVID-19 «пытается наложить тень на эту успешно действующую на передней линии фронта структуру».

Так Константиниди прокомментировал заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Москве известно о предложениях США к Грузии расширить исследования в военных целях в биолаборатории Лугара около Тбилиси и что инфраструктура с опасным биологическим потенциалом формируется у границ РФ. Захарова заявила, что российская сторона не исключает, что в подобных лабораториях, американцы могут создавать опасные вирусы.

По словам представителя грузинского МИД, было бы лучше, если Россия вместо этих обвинений «направила бы свои усилия на реальную борьбу с опасным для мира заболеванием».

При этом он заявил, что «всем хорошо известно, какую важную роль играет данный центр (лаборатория Лугара) в деле борьбы с пандемией COVID-19, в особенности, в вопросе тестирования».

«Вклад центра действительно бесценен, и без его работы в 24-часовом режиме мы в борьбе с распространением вируса не то что не достигли бы тех успехов, которые признает весь мир, а возможно, реально оказались бы в катастрофической ситуации», — подчеркнул Константиниди.

При этом он отметил, что о деятельности этой лаборатории и ее роли «хорошо известно в России».

На днях российская газета «Московский комсомолец» писала, что созданную на деньги Пентагона армянскую лабораторию назвали источником заражения коронавирусом.

В Армении, по данным газеты, в настоящее время действует целая сеть — 12 биолабораторий, созданных или модернизированных на деньги американского военного ведомства в рамках Программы по снижению биологической угрозы (BTRP), которая, в свою очередь, является частью «Биологической программы совместного участия» (CBEP) США.

В настоящее время в Ереване действуют три лаборатории — в Центре по контролю и профилактике заболеваний, в Госслужбе безопасности пищевых продуктов и в инфекционной клинической больнице «Норк». Региональные лаборатории есть, например, в Гюмри, Ванадзоре, Иджеване и Мартуни. На создание этой сети США потратили около 50 миллионов долларов.

Minval.az