В Армении – скандал. Среди 881 заразившегося коронавирусом в стране — сотрудники Национального центра по контролю и профилактике заболеваний (NCDC) Минздрава Армении.

Как пишет «Московский Комсомолец», о том, что у 14 специалистов NCDC обнаружен коронавирус, сообщила в своем аккаунте в Фейсбук пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян. В Армении общественность и СМИ задаются вопросом: как могло получиться, что созданная на деньги Пентагона и оснащенная самым современным оборудованием и передовыми технологиями лаборатория, призванная вроде бы предотвращать риски распространения в Армении опасных инфекций, не смогла уберечь от заражения собственных сотрудников?

В Армении в настоящее время действует целая сеть — 12 биолабораторий, созданных или модернизированных на деньги американского военного ведомства в рамках Программы по снижению биологической угрозы (BTRP), которая, в свою очередь, является частью «Биологической программы совместного участия» (CBEP) США. Программа действует в 25 странах мира. Армения присоединилась к ней в 2008 год. Заявленной целью CBEP является предотвращение эпидемий, выявление опасных вирусов, бактерий и других микроорганизмов и их эффективное обезвреживание. В настоящее время в Ереване действуют три лаборатории — в Центре по контролю и профилактике заболеваний, в Госслужбе безопасности пищевых продуктов и в инфекционной клинической больнице «Норк». Региональные лаборатории есть, например, в Гюмри, Ванадзоре, Иджеване и Мартуни. На создание этой сети США потратили около 50 миллионов долларов.

Подозрения, что лаборатории в Армении, как и в других постсоветских странах, могут быть объектами двойного назначения – военного и гражданского – возникли сразу же, отмечает «МК».

Например, никто до сих пор так и не дал внятного ответа на вопросы: почему создание лабораторий финансирует Пентагон, а не Минздрав США? Зачем американским военным вирусологам понадобилось для поведения своих исследований ехать за тридевять земель – ведь гораздо дешевле оборудовать подобные лаборатории в США? Если просто руководствоваться законами логики, ответ напрашивается: по аналогии с тюрьмой в Гуантаномо в лабораториях могут заниматься чем-то таким, чем нельзя по закону заниматься на территории самих США. И второй аспект: никто ведь не гарантировал, что опасные вирусы не могут случайно «вырваться на волю» (например, в результате землетрясения). Пострадает население. Поэтому лучше, чтобы в зоне риска проживало «чужое» население.

Москва неоднократно выражала обеспокоенность в связи с наличием биолабораторий США в Армении. Ереван всегда отвечал, что «все под контролем». Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в интервью «МК» ответил на вопрос об этих лабораториях так:

— После развала СССР биологическая безопасность Армении была на очень низком уровне. Наши врачи боялись любого ветра, который мог создать условия для распространения эпидемий. Эти лаборатории принадлежат Армении. Они служат исключительно интересам биологической безопасности Армении, и никаких других целей у них нет. Мы сотрудничаем с российскими коллегами, они посещали эти лаборатории и могли убедиться, что там не ведется никаких опасных разработок.

В конце прошлого года в составе группы российских журналистов я встречалась с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Ему также был задан вопрос о биолабораториях. Позиция Пашиняна состоит в том, что в настоящее время эти объекты находятся под полным контролем Армении, являются собственностью Армении и в них работают армянские специалисты. По словам премьера, он открыл доступ в лаборатории для российских специалистов, которые могут посетить лаборатории в любой момент и убедиться, что ничем, угрожающим безопасности РФ, они не занимаются.

Что же произошло в Армении? 22 марта этого года стало известно, что работа в принадлежащей Минздраву биолаборатории приостановлена и в ней проведена «окончательная дезинфекция». А спустя неделю стало известно о 14 зараженных сотрудниках. Конечно, у многих в Армении возник вопрос: как они могли заразиться? Не исключено, что во время проведения тестов на коронавирус. Или кто-то и сотрудников принес «заразу» извне и заразил остальных? Но тогда получается, что они общались с населением и проводили тесты, уже будучи зараженными. И лаборатория, вроде бы имеющая наивысший класс безопасности, сама стала источником распространения инфекции.

Ответы на эти вопросы армянской общественности пока не дает ни Минздрав, ни руководство лаборатории.

— Американские биолаборатории в Армении всегда волновали российскую сторону. – пояснил «МК» армянский политолог Армен Ханбабян. – Правда, при прежнем руководстве Сержа Саргсяна этот вопрос публично почему-то не озвучивался. После смены власти в Армении об этом заговорили. Но потом на встрече премьера Пашиняна с президентом РФ Путиным была достигнута договоренность о том, что российские специалисты могут свободно посещать эти лаборатории. Американская сторона тоже дала на это согласие. Потом наступил этап согласования этих посещений между ведомствами двух стран. Насколько мне известно, российские специалисты наши лаборатории посещали.

«Однако вопросы все же остаются. И главный из них: если биолаборатория не смогла защитить от вируса своих сотрудников – как она сможет защитить Армению», – вопрошает российское издание.

Minval.az