Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал. Об этом сообщает РИА Новости.

В прокуратуре Республики Башкортостан отметили, что медики не дождались результатов анализов.

Кировский районный суд Уфы отправил на принудительное лечение шестерых сотрудников клинической больницы города. Исковое заявление в отношении ещё одного их коллеги было отклонено. Об этом говорится на сайте Верховного суда Республики Башкортостан.

— Каждого из шести ответчиков решено принудительно поместить под медицинское наблюдение в медицинское учреждение на определённый срок, — говорится в сообщении.

По последним данным, в России заразились коронавирусом более 32 тысяч человек. За последние сутки выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения. С начала эпидемии 2590 человек выздоровели.

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