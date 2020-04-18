Посол Армении в России Вардан Тоганян рассказал о ситуации с вывозом армянских граждан из России.

Тоганян отметил, что желание вернуться на родину выразили около 5000 граждан Армении, находящихся в разных регионах России.

Одна группа армянских граждан продолжает находиться в московском аэропорту Домодедово – люди не хотят покидать воздушную гавань, чтобы не пропустить рейс в Армению.

Однако, по словам посла Армении, в ближайшее время рейсы не ожидаются. Это, по словам посла, имеет несколько причин, но основные — две: технически Армения не может одновременно обеспечить карантинные мероприятия для такого количества приезжающих, которым по приезду на родину необходимо быть в изоляции 14 дней, и то, что одним-двумя чартерными рейсами в условиях, когда авиасообщение между странами приостановлено, всех желающих вывезти невозможно.

Посол Армении подчеркнул, что ситуацию усугубляют заявления некоторых депутатов парламента Армении, которые через свои аккаунты в соцсетях обещают помочь гражданам в возвращении на родину, на самом деле такой возможности не имея. Так, одна пожилая пара из Уфы, послушав эти призывы, на последние сбережения добралась до Москвы, чтобы отправиться в Армению, хотя полетов нет․

Minval.az